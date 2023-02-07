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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن فحوصات السكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى مجانا والان مع تفاصيل الخبر
1- شدة العطش
2- فقدان الوزن
3- عدم وضوح الرؤية
4- الشعور المستمر بالجوع
5- الاجهاد
6- كثرة التبول
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.
وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.