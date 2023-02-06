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برعاية "طلعت مصطفى".. الرحاب تطلق مبادرة خيرية لتجميع الأدوية الفائضة

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القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، أعلن جهاز الرحاب - عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك - عن إطلاق مبادرة إنسانية في المدينة لتجميع الأدوية الفائضة ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية .

 

وتقوم المؤسسة الخيرية بتجميع الأدوية الفائضة عن حاجة الأفراد وفرزها وإعادة توزيعها على المرضى غير القادرين . ويتواجد مندوبي مؤسسة الدواء للجميع في الرحاب يوم الجمعة القادم الموافق ١٠ فبراير  من الساعة ١.٠٠ : ٦.٠٠ مساء .

 

وتعد مؤسسة الدواء للجميع الخيرية من اولى المؤسسات المتخصصة في مجال الدواء الخيري في مصر و الشرق الأوسط ، وتسعى إلى وضع منظومة متكاملة لعلاج المرضى المحتاجين من خلال التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الطبية في مختلف محافظات مصر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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