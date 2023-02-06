شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم الابتدائية رؤية الوزارة فى تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الاثنين المستشار عمر مروان وزير العدل، مجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذى جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.

وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من عدد 7 طوابق، الذي يضم بداخله محكمة حلوان الابتدائية، ومحكمة 15 مايو والتبين الجزئية، ومحكمة حلوان الجزئية، ومقار نيابات حلوان الكلية، وحلوان والمعصرة و15 مايو والتبين الجزئية، ومكاتب وقاعات تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية التي استحدثتها الوزارة والتي منها نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، كما ضم استراحة المحامين.

وتفقد المستشار عمر مروان المكتب الأمامي والذي يتم من خلاله قيد الدعاوى وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات، وتحديد الدائرة المختصة بنظرها آليًا.

وفى ختام جولته عقد الوزير لقاءً مع القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية في القاهرة الكبرى، استعرض خلالها جهودهم في الفصل في الدعاوى، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية، مُشددًا على الاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى؛ وصولاً للعدالة المنشودة.