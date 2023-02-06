شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المارونية تستعد لاحتفالات عيد "مار مارون" أبو الطائفة 9 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة المارونية فى مصر، للاحتفال بتذكار القديس "مار مارون" الناسك أبو الطائفة المارونية، والذى يوافق عيده فى التاسع من فبراير الجارى.

ومن المقرر أن تقيم الكنيسة المارونية عدة قداسات للاحتفال فى كنائسها بالقاهرة والإسكندرية.

ويقام القداس الاحتفالى الأول فى كاتدرائية "مار يوسف" بحى الظاهر فى القاهرة، يوم الخميس المقبل السابعة مساء، ويترأس القداس المطران جورج شيحان وخوارنة الأبرشية، ويليه قداس احتفالى ثان فى كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية الجمعة المقبل في الحادية عشر صباحا.

وتختتم صلوات وقداسات الاحتفال بذكرى "مار مارون" بإقامة قداس احتفالى فى كنيسة "مار مارون" بمصر الجديدة يوم الأحد المقبل السابعة مساء.

وكان المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، هنأ أبناء الطائفة المارونية، والمصريين جميعا، وشعوب العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المطران شيحان فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنئ كنيستنا المارونية فى شخص غبطة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. وأبناء الطائفة المارونية فى مصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد. ونحمل لهم البركة ورسائل المحبة والسلام. كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد بحسب التقويم الغربي، ونرسل كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة والسلام بهذه المناسبة المباركة للعالم أجمعبكل شعوبه وطوائفه وأديانه، فحين ولد المسيح انشدت الملائكة انشودة السلام للبشر جميعا: "المجد لله فى العُلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبنى البشر".

وأضاف المطران فى بيانه،"نصلى فى هذا العيد المبارك من أجل وطننا مصر، حفظها الله وحماها من كل شر وسوء. كما نصلى من أجل سلام العالم، وأن يوقف الرب شر الحروب والتهديد بها لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، ففى ذكرى ميلاد رئيس السلام الرب يسوع (بالجسد)، نتضرع له ونرفع صلواتنا جاهدين فى البر، ومنشدين ترنيمة الميلاد: ولد المسيح هللويا. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعا بخير ومحبة وسلام".