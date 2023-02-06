شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: ضبط منشأة تعيد تدوير الزيوت المستخدمة فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق من ضبط منشأة تقوم بجمع وتدوير الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمحال والمنازل وإعادة تكريرها وتعبئتها وطرحها للمستهلك.

واتخذ الحي الإجراءات القانونية حيال المنشأة، حيث تم التحفظ على مركبة أثناء تفريغ حمولتها داخل المخزن المخالف مع غلق المنشأة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بالجيزة لضبط أى مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.

وأكد محافظ الجيزة، على أن المحافظة لن تدخر جهداً فى الكشف عن أية ممارسات من شأنه تهديد الأمن الغذائى للمواطنين بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات فى هذا الشأن.

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة تمكنت من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط مخزن يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتخزينه كمية قدرها 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء صلاحيتها والتى كانت معدة للتداول بالأسواق، وعلى الفور تم غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له ومصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم بشأنها.



تدوير الزيوت