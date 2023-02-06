شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: التدخين والدهون وعدم النشاط البدنى تسبب أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال إطلاق وزارة الصحة والسكان لمبادرة قلبك أمانة، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، إن المنظمة تشهد اطلاق قلبك أمانة باشتراك القطاع الخاص والعام والتغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت، من ضمن التغطية الصحية الشاملة هو الحصول الميسر لكل مقومات الصحة، والاهتمام بالشخص والسلوكيات، مضيفة: الخمول البدنى وعدم ممارسة الرياضة والتدخين والوجبات السريعة، والتغذية غير السليمة تسبب الاصابة بأمراض القلب والسكرى، وأيضا ضغط الدم والسمنة.

وتنصح بأهمية تجنب الدهون المصنعة" السمن الصناعى" وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، مشيرة إلى أن هناك تراجعا فى معدلات التدخين بمصر، وهناك 1.9 مليون شخص يتوفى بسبب أمراض القلب بالعالم، وهناك 200 ألف حالة وفاة تحدث نتيجة التبغ المسخن، موضحة: التكلفة الصحية نتيجة هذه الأمراض حوالى 27 مليار دولار سنويا، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ستزيد هذه النفقات.

وطالبت ممثلة المنظمة بضرورة منع 7 ملايين حالة وفاة بالعالم بحلول 2030، وذلك بالوقاية من الأمراض السارية وذلك من خلال خفض نسبة الملح فى الخبز والتخلص من الدهون المتحولة والمصنعة، وتشجيع الممارسات الصحية فى المدارس، والإقلال من السكر فى الأطعمة والمشروبات.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان رئيس هيئة الرعاية الصحية، أتقدم بالتهنئة لتوقيع هذه المبادرة، والتى سيكون لها دور فى تقليل الإصابة والوفيات بأمراض القلب، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية، وخصوصا 100 مليون صحة، وتمهد الطريق لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل فى مصر كلها، والتى تم تطبيقها حتى الآن فى 6 محافظات.

ومن جانبه أكد لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن المبادرة تمثل دور الشركات فى تحقيق الرعاية الصحية فى مصر.

يذكر أنه تم اطلاق مبادرة قلبك أمانة للاكتشاف المبكر عن أمراض القلب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ، واللواء طبيب بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان.



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