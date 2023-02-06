شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الشبكة القومية للزلازل بمصر × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وفيما يلى أهم المعلومات حول الشبكة القومية للزلازل

1- تعتبرالشبكة القومية للزلازل في مصر من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم .

2- مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال.

3- يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة .

4- لدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة.

5- تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها .

6- أصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.