شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم فعالياته بأكثر من3.5مليون زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا جماهيرا كبيرا ليصل عدد زوار المعرض اليوم الأثنين 319680 زائرًا وبذلك يكون إجمالي زوار المعرض خلال 12يوم من الفعاليات المتنوعة من المعرض 3,609,395 وهو الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

من جانبها أشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بردود الأفعال الإيجابية إزاء معرض الكتاب في دورته 54، والتي جسدت إيمان الدولة بقيمة العمل الثقافي، وقدرته على إحداث الوعي ومجابهة كافة التحديات، حيث تُمثل هذه الدورة نُقطة فارقة في مسار حرص الوزارة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال عشرات الأنشطة والفعاليات التي حرصنا ان تكون ملامسة لقطاعات عريضة من الجمهور المصري، لاسيما الشباب الذين يمثلون 70% من نسيجنا المجتمعي،كما تعد مثال حي على تكاتف قطاعات ووزارات الدولة ومؤسساتها المتعددة لدعم ونشر الثقافة وقيم بناء الأنسان.

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب لجهوده وفريق عمله والتي كانت سببا في خروج هذه النسخةمن معرض بصورة تليق بأسم مصر، وهذا النجاح الكبير في تجربته الأولى، بتنظيم أهم الأحداث الثقافية إقليميًا ودُوليًا، كما ثمنت جهود القائمين على هذا التنظيم بكافة قطاعات وزارة الثقافة.

كما وجهت الشكر لجميع وسائل الإعلام، التي أخذت على عاتقها نقل صورة حقيقية وصادقة للفعاليات والأنشطة والبرامج التي تضمنها المعرض، مُعربة عن إيمانها الكبير بالدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام بروافده المتعددة، في تدعيم أُطر نشر الثقافة والفنون.