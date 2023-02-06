شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل مصرى سعودى كبير على هاشتاج "السعوديه_مصر_واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من المواطنين المصريين والسعوديين هاشتاج "#السعوديه_مصر_واحد" على موقع تويتر، ولاقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا، الذين تباروا فيما بينهم للحديث عن قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية، التي تزداد كل يوم رسوخاً.

وكان لافتاً أن عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعى، استعانوا في تغريداتهم بصور لعلمى مصر والسعودية، فضلاً عن صور للقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد.

وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج "تحيا السعودية وتحيا مصر، سنظل بأذن الله يداً واحدة"، فيما قال أخر "حفظ الله مصر والسعودية حكومة وشعباً وقيادة"، وارفقها بصورة للرئيس السيسى والملك سلمان.

وقال المغرد السعودى فهد الاحمدى: "ستظل السعودية ومصر سور البلاد الإسلامية والعربية المنيع، ولن يفرق وحدتنا أحد مهما فعل المرتزقة"، وقال عبد العزيز الحارثى "حفظ الله مصر والسعودية".

وقال المغرد السعودى منذ آل الشيخ مبارك: "هاشتاج جميل اطلقه أهلنا في مص رداً على كل حالم او ساعى لشرخ العلاقة بين جناحى الأمة".











































