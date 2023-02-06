شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين. الخارجية تتابع أوضاع المصريين فى تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر خصصت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555. قنصلية مصر بإسطنبول تخصص أرقاما للإبلاغ عن تضرر أى مصريين فى زلزال تركيا

الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمررئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث التوسع في انتاج الزيت الخام محلياً، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والمهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى. سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، إلى مقتل 430 شخصا وإصابة 1315 آخرين، مشيرة إلى أن كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر فى جميع المحافظات، حيث تم إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، إلى حلب واللاذقية. تشهد محافظة دمياط اليوم موجة من الطقس السيئ والتى استمرت على مدار الأيام الماضية، يسودها طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سرعة رياح يصاحبها تساقط أمطار وسحب كثيفة، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه نهر النيل. سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصاباأمطار كثيفة ورياح شديدة في موجة طقس سيئ تضرب محافظة دمياط تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا و8 آلاف 533 مصابا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. غدا أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9 درجات

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 4 منافذ جديدة من منافذ "أهلا رمضان " بالمعصرة والتبين ضمن أكثر من 100 منفذ تقيمها المحافظة فى كافة أنحاء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق. أهلا رمضان .. محافظ القاهرة يفتتح 4 منافذ جديدة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من توريد مليون و647 ألف شجرة لـ 10 محافظات، وذلك فى إطار بروتوكولى التعاون الموقع بين الوزارة و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية ، بتكلفة 129 مليون جنيه، كما قامت المحافظات الـ27 بزراعة 2,7 مليون شجرة ، ليصبح إجمالى عدد الأشجار التى تم زراعتها أكثر من 4 ملايين و347 ألف شجرة من المستهدف زراعته ويبلغ 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو القادم، وذلك فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

التنمية المحلية: زراعة 4.3 مليون شجرة من المستهدف زراعته حتى نهاية يونيو

استهل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو وبدر للبترول للعام المالى 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة، ونعى المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة فى قطاع البترول وفى مجلس الوزراء. البترول: إنتاج 9 ملايين برميل من بدر1 وزيادة الاحتياطى لـ17 مليون برميل