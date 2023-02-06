شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح باب التقدم لرئاسة جامعة كفر الشيخ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة فتح باب التقدم لرئاسة جامعة كفر الشيخ، وذلك بناءً على التقرير المقدم من لجنة اختيار القيادات الجامعية، وموافقة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى كان المرشح الوحيد لرئاسة جامعة كفر الشيخ ضمن القائمة المبدئية للمرشحين المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

وكانت لجنة البت فى الطعون بلجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين عقدت اجتماعا لنظر الطعون المقدمة.