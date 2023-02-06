شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من حقنة البرد.. وتؤكد: تضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا عاجلا حول حقنة البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوي، بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض إلى الحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع، ما يكون له مردود غير إيجابى على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المكونات الثلاثة التى تحتوى عليها حقنة البرد، تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية وتابعت: الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوم لها علي المدى البعيد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة وله أضرار كبيرة علي مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، كما أن الاستخدام الزائد لخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، وأن الإفراط في تناولها يسبب قرحا في المعدة واختلال وظائف الكلى.



