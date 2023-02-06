شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة مطروح بالقائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين، وضمت القائمة النهائية 7 مرشحين هم:
1- الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار
2-الدكتور السيد أحمد أحمد النشار
3- الدكتور صبرى إبراهيم عطية عمران
4 -الدكتور وائل محمد السيد لطفى
5 - الدكتور محمد عبد السلام حسين عبد القوى
6 -الدكتور صبحى محمد عبد الله سلام
7 - الدكتور رجب إسماعيل أحمد مراد