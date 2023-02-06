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7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة مطروح بالقائمة النهائية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين، وضمت القائمة النهائية 7 مرشحين هم:

 

1- الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار

2-الدكتور السيد أحمد أحمد النشار

3- الدكتور صبرى إبراهيم عطية عمران 

4 -الدكتور وائل محمد السيد لطفى

5 - الدكتور محمد عبد السلام حسين عبد القوى 

6 -الدكتور صبحى محمد عبد الله سلام

7 - الدكتور رجب إسماعيل أحمد مراد

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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