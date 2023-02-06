شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة الوادى الجديد بالقائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة الوادى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال لجنة البت فى الطعون وكشفت القائمة عن ترشح كل من :

1 - الدكتور عبد العزيز طنطاوى

2 - الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد محمد

3 - الدكتورة عائشة محمود محمد عبد العال

4 - الدكتور خالد فؤاد خالد محمود

5 - الدكتور أسامة زين العابدين عثمان

6 - الدكتور محمود محمد أحمد محمد

قرر المجلس الأعلى للجامعات ، ولجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة فتح باب التقدم لرئاسة جامعة كفر الشيخ ، وذلك بناءً على التقرير المقدم من لجنة إختيار القيادات الجامعية وموافقة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي).

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى كان المرشح الوحيد لرئاسة جامعة كفر الشيخ ضمن القائمة المبدئية للمرشحين المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات .

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

وكانت عقدت لجنة البت فى الطعون بلجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين اجتماعا لنظر الطعون المقدمة.