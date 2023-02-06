شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 9 مترشحين.. القائمة النهائية للمتقدمين لرئاسة جامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة بنها، حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم:

1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .

3-. الدكتور إسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها.

4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى .

5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية.

7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة .

8 - الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشرى.

9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب .

قرر المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة فتح باب التقدم لرئاسة جامعة كفر الشيخ ، وذلك بناءً على التقرير المقدم من لجنة إختيار القيادات الجامعية وموافقة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي).

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى كان المرشح الوحيد لرئاسة جامعة كفر الشيخ ضمن القائمة المبدئية للمرشحين المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات .

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.



