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تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من فحص الطعون وتضم القائمة كلا من:

 

1 - الدكتور رمضان أحمد الدومانى

2 - الدكتورة ماجدة مجدى عبد السلام 

3 - الدكتورة حنان خميس الشافعى 

4 -الدكتور محمد عبد الله درويش 

5 - الدكتور المغربى محمد المغربى 

6 - الدكتور سامى يحي حمودة

7 -الدكتورة هدى متولى محمد على نصر 

8 - الدكتور أشرف محمد عبد الله حسن 

9 - الدكتور محمد رفعت الامام

10 - الدكتور الهامى على عبد العزيز 

11 -الدكتور محمود حلمى عبد الله بلال

12 - الدكتور أسامة محمد حسانين ابو سعدة 

13 - الدكتور إبراهيم محمد كمال أباظة 

14 - الدكتورة فايزة محمود محمد عبيد الله

15 - الدكتور أحمد محمد حسنى السيد 

16 - الدكتور أيمن عبد الدايم احمد محمد 

17 - الدكتور نبيل محمد عبد الحميد بكير 

18 -الدكتور هشام جلال على حسن 

19 - الدكتور سعد زغلول محمد الدمراوى

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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