القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من فحص الطعون وتضم القائمة كلا من:

شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية