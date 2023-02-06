وزير العدل يتفقد قاعات ومكاتب مجمع محاكم حلوان الجديد بعد التطوير.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، مقر مجمع محاكم حلوان الجديد الذى شهد عملية تطوير متكاملة وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية فى عملية التقاضى، وذلك لبدء مراسم افتتاحه اليوم.

واستمع المستشار عمر مروان لشرح واف عن أبرز عمليات التطوير الذى شهدها المبنى سواء فى القاعات او المكاتب الامامية للمحكمة وغرف المداولة ومكاتب الموظفين.

وتشهد محاكم مصر منذ عام 2019 بعد تولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه طفرة كبيرة فى الانشاءات والتطوير من حيث الحالة الانشائية او ادخل نظام الميكنة فى العمل.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات صحفية سابقة له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور توليه مهام منصبه بالوزارة وجه بتطوير المحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه نتيجة الدعم الكبير من الرئيس السيسي تمكنت الوزارة من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وتم الانتهاء من 98 % من المحاكم المستهدف تطويرها.

وأضاف "مروان"، أن هناك محاكم تم تطويرها جزئيًا في دورات المياه قاعات المداولة، ومحاكم تم تطويرها بالكامل في القاهرة والإسكندرية وباقي أقاليم الجمهورية.

وتابع وزير العدل، أنه تم تطوير آليات العمل بالمحاكم، وتم إتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، موضحًا أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 40% وأحيانًا 60%، وساهم في سرعة الإنجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، مؤكدًا أن تجديد الحبس يتم الآن عن بعد بجميع محاكم مصر.

ونوه المستشار عمر مروان، إلى أن بعض المحاكم نجحت نجاح منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه.