شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كرواتيا للرئيس السيسي: أشكركم على حفاوة الاستقبال فى هذا البلد الأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمصر، قائلا: أشكركم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في هذا البلد الأمين والساحر.

أضاف الرئيس الكرواتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية: "من بين المجالات التي نستطيع أن نتعامل فيها هي السياحة، لن كرواتيا قامت باستثمار في هذا القطاع ونحن نعتبر نفسنا بأننا دولة عظيمة فيما يخص السياحة، وأريد أن أقدم خبرتنا لمصر في هذا المجال".

وأكمل: "فيما يخص القطاع العسكري، لدينا شركات وخبرات في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، ونحن تحدثنا عن هذا المجال ومصر هي بلد كبير وعظيم وكرواتيا بلد صغيرة، وموقعنا رائع جدا ونريد أن نكون في خدمة الجميع ومصر".

وأردف: "مصر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكن علينا أن نتعاون لنفهم مشاكل الآخرين وبالأخص تحديات مصر، أنا أريد أن أؤكد بأن كرواتيا ستكون مع مصر، وللأسف الشديد عندما ظهر الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا لكن دمر المجتمعات العربية ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وشعبها.. نحن نعتز باستقرار مصر لأن ذلك يهمنا في كرواتيا والاتحاد الأوروبي".