شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بموقف كرواتيا فى دعم مصر سياسيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس السيسى بالرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزاً، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخياً استضافة مصر حوالي 30 ألف لاجئ كرواتي بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية.