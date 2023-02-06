شكرا لقرائتكم خبر عن أهلا رمضان .. محافظ القاهرة يفتتح 4 منافذ جديدة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 4 منافذ جديدة من منافذ "أهلا رمضان " بالمعصرة والتبين ضمن أكثر من 100 منفذ تقيمها المحافظة فى كافة أنحاء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وتضم المنافذ الأربعة كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن أسعار السلع المطروحة بالمنافذ حيث أكد المواطنون أن الأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل لـ 30%.

وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

رافق المحافظ فى جولته جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة .