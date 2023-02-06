شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن متابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى تنامي أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لامتلاك القدرات في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك من خلال إشراك القطاعات المختلفة بالدولة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لا سيّما في ضوء قدرة الدولة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، بما يُمكِّنها من الاستفادة من قدرتها التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض أهم المستجدات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين؛ حيث تم التنويه إلى تسلم المسودة النهائية من الاستشاري المسؤول، ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات بين وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية؛ لمراجعتها تمهيدًا لإعلانها في غضون شهر من الآن.