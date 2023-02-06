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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
- أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال
- أكد تضامن مصر الكامل مع شعبى البلدين والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة
- رحب السيسى بنظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش فى زيارته الأولى لمصر خلال مؤتمر صحفى فى قصر الاتحادية
- قدم التهنئة إلى جمهورية كرواتيا على الانضمام إلى منطقتى الشينجن واليورو اعتبارًا من الأول من يناير 2023
- أكد أن زيارة الرئيس الكرواتى ستساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين
- المباحثات شهدت الإعراب عن التقدير لكرواتيا ومواقفها السياسية الداعمة لمصر
- تناولت المباحثات عرض مجمل جهود مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة