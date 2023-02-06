أخبار مصر

أبرز رسائل مصطفى مدبولى فى اجتماع الحكومة اليوم.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل مصطفى مدبولى فى اجتماع الحكومة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 


رئيس الوزراء

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث التوسع فى إنتاج الزيت الخام محلياً

 

أكد مدبولى أن الاجتماع يأتى فى إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين

 

الدولة تعمل على التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوى المطلوبة وتشجيع الزراعة التعاقدية

 

من المقرر  زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل

 

ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل

 

هدف الدولة يتمثل فى توطين صناعة الزيوت فى مصر مع التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية

 

الدولة تستهدف التحرك بقوة فى هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين مع التمكن من توطين الصناعة فى الوقت ذاته

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا