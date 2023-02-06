شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1014 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

شهدت العاصمة التركية أنقرة عدد من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت غلى حسائر مادية فى الأرواح والمبانى وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا