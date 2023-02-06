شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا، وانهيار ألفين و834 مبنى.

وكانت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو 00905444515555.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

دشنت قطر والكويت جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبّية عاجلة، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا الأنباء القطرية والكويتية عبر موقعهما الإلكتروني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بانطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

فيما أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجه بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال.

في ذات السياق، أصدر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قرارا بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وفق الإذاعة الجزائرية .

وإثر ذلك انتقل وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالعاصمة حيث أشرف على انطلاق فريق الحماية المدنية المتوجه إلى تركيا، حيث أكد الوزير على كفاءة واحترافية عناصر الحماية المدنية وأشاد بسرعة استجابتهم للعملية التضامنية.