شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بإسطنبول تخصص أرقاما للإبلاغ عن تضرر أى مصريين فى زلزال تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فى تركيا، فتم تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من 4 درجات بعد الزلزال العنيف ويرجح الخبراء استمرار الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة.

شهدت العاصمة التركية أنقرة عدد من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت غلى حسائر مادية فى الأرواح والمبانى وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا