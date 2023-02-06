شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية ناهيا فى كرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم، جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في مركز كرداسة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل والوصول لأعلى معدلات الإنجاز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ خلال جولته مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك لعدد 47 شارعا بمتفرعات شارع الشيخ الجديد وشارع السوق الجديد وشارع جمال عبد الناصر، موجها بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز كرداسة، بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بنطاق المدينة، وتفقد التشطيبات النهائية والموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية ناهيا.

ووجه نائب المحافظ، شركة مياه الجيزة بتكثيف اعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ، مسؤلي مركز كرداسة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي والبراجيل ومحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل.

كما تفقد المحافظ جهود رفع وتحسين مستوى النظافة بالطرق، مشدداً على تكثيف حملات النظافه والتجريد مع الصيانة الدورية لأرصفه المشاه لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفي.



أعمال التطوير بمركز كرداسة



مشروعات الخطة الاستثمارية بكرداسة



مشروعات الخطة الاستثمارية في كرداسة