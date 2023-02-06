شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تنظم مؤتمر "الاتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة خطوة على الطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة خطوة علي الطريق تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

يعد هذا المؤتمر حدث سنوي هام لطلاب كليات الصيدلة في مصر، وتعد هذه النسخة هي الخامسة عشرة لهذا المؤتمر الطلابي، ويقوم علي إعداده وإخراجه الطلاب بأنفسهم، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ويمتد المؤتمر لمدة أسبوع يتم خلاله تقديم عدد كبير من المحاضرات والتي تدور حول تعريف الطلاب عن المجالات الصيدلية المختلفة والتي يمكن للصيدلي العمل بها بعد التخرج والتعرف عن قرب على طبيعة هذه المجالات، ويتضمن المؤتمر عدد من ورش العمل العلمية في هذه المجالات حتي يكون ذلك مساعد للطلاب في تحديد مسارهم المهني بعد التخرج.

وتتضمن محاور المؤتمر هذا العام: الصيدلة المجتمعية community pharmacy والتي من خلالها يتم التعرف علي طبيعة المهارات التي يجب توفرها في صيدلي المجتمع، الصيدلة الصناعية Industrial Pharmacy والتي من خلالها يكتسب الصيدلي المهارات المطلوبة للعمل في أقسام مصانع الأدوية المختلفة مثل الإنتاج والتصنيع، اليقظة الدوائية Pharmacovigilance وهي الدراسات التي يجريها الصيدلي للتأكد من سلامة وكفاءة الادوية، البحث والتطوير الصيدلي R&D والذي يتيح للصيدلي تطوير الأدوية الموجودة أو التوصل إلي تركيبات جديدة، المجالات الحديثة والتي تتيح للصيدلي العمل الحر في مجالات كتابة المحتوى الطبي والترجمة وغيرها العديد من المجالات.

وأكد الدكتور السيد قنديل علي اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وحرصها علي دعم تنظيم مثل هذه الأنشطة والتي تكسب الطلاب العديد من المهارات وتصقلها ما يجعل هؤلاء الطلاب منافسين بقوة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور سامح سرور أهمية مثل هذه الأنشطة والتي تأتي من الطلاب لخدمتهم، وأكد علي دعم الكلية القوي لكل الأنشطة بصفة عامة والتي تهتم بتأهيل الطلاب وتساعدهم في تحديد مسارهم المهني بعد التخرج بصفة خاصة.

جدير بالذكر، أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في جامعة حلوان برئاسة الطالب أحمد عبد المنعم قد قام بأعمال تنظيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مروة عزب رائد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في جامعة حلوان.