شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تنظم مؤتمر "الاتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة خطوة على الطريق" والان مع تفاصيل الخبر
وتتضمن محاور المؤتمر هذا العام: الصيدلة المجتمعية community pharmacy والتي من خلالها يتم التعرف علي طبيعة المهارات التي يجب توفرها في صيدلي المجتمع، الصيدلة الصناعية Industrial Pharmacy والتي من خلالها يكتسب الصيدلي المهارات المطلوبة للعمل في أقسام مصانع الأدوية المختلفة مثل الإنتاج والتصنيع، اليقظة الدوائية Pharmacovigilance وهي الدراسات التي يجريها الصيدلي للتأكد من سلامة وكفاءة الادوية، البحث والتطوير الصيدلي R&D والذي يتيح للصيدلي تطوير الأدوية الموجودة أو التوصل إلي تركيبات جديدة، المجالات الحديثة والتي تتيح للصيدلي العمل الحر في مجالات كتابة المحتوى الطبي والترجمة وغيرها العديد من المجالات.
وأكد الدكتور السيد قنديل علي اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وحرصها علي دعم تنظيم مثل هذه الأنشطة والتي تكسب الطلاب العديد من المهارات وتصقلها ما يجعل هؤلاء الطلاب منافسين بقوة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور سامح سرور أهمية مثل هذه الأنشطة والتي تأتي من الطلاب لخدمتهم، وأكد علي دعم الكلية القوي لكل الأنشطة بصفة عامة والتي تهتم بتأهيل الطلاب وتساعدهم في تحديد مسارهم المهني بعد التخرج بصفة خاصة.
جدير بالذكر، أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في جامعة حلوان برئاسة الطالب أحمد عبد المنعم قد قام بأعمال تنظيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مروة عزب رائد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في جامعة حلوان.