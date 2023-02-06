شكرا لقرائتكم خبر عن حى الموسكى يرفع الإشغالات بأهم شوارع العتبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الموسكى برئاسة اللواء محمد السيد مزيد، حملة بأكبر شوارع منطقة العتبة، لرفع الإشغالات المكبرة، شملت شارع الترجمان وشارع الأزهر وشارع الجيش، ومصادرة الاشغالات بمخازن الحى، كما تم ازالة الوصلات الكهربائية العشوائية، واخلاء الشوارع.

وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بضرورة الاهتمام برفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية على المواطنيين، حيث قاد الحملة اللواء محمد السيد مزيد رئيس حي الموسكي و حاتم محمود سكرتير عام الحى وبالتعاون مع مسؤولي المتابعة الميدانية والإشغالات بالحي واستكمالا للحملات اليومية.

وفى السياق واصل حى الأزبكية حملاتة اليومية لرفع مستوى النظافة على نطاق الحى بالكامل لإعادة المظهر الحضارى والبيئي اللائق لشوارع، ووجهت المهندسة فاتن إبراهيم محمد، رئيس حى الأزبكية، فريق المتابعة الميدانية بالحى، بغسيل الارصفة بمنطقة تطوير الألفى، بنطاق الحى التي تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى ولاعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحى لاتخاذ الإجراءات الأحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة إزاله اي اشغالات تشوه المظهر الحضاري لشوارع حي منشاة ناصر ورفع مستوى جودة حياة المواطن ، تابع اللواء محمد عبد الجليل أعمال إزالة كشك مخالف و نوه رئيس الحي بان الاعمال الميدانية مستمرة بشكل يومي حتى يظهر حي منشاة ناصر بالمظهر الحضاري الذي يليق به، كما تم تطهير بالوعات الأمطار محور جيهان السادات وشارع سعد المصري الدويقة.