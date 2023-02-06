شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو يوضح تقدم نسب تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، المار بشارع الهرم، والذى يخدم قطاعات كبيرة وكثيفة السكان، ويربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، حيث يحقق الخط الرابع للمترو تبادل الخدمة مع الخط الأول فى محطة الملك الصالح ومع الخط الثانى فى محطة الجيزة، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى والتي تبدأ من حدود مدينة 6 أكتوبر عند محطة مدينة الفردوس، لتمر بميدان الرماية عند المتحف المصرى الكبير، وشارع الهرم ثم محطة الملك الصالح، وتنتهى في محطة عمرو بن العاص.

وتربط المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذها، محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طولها 19كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، ويجرى دراسة مد هذه المرحلة جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على 4 شرائح، كما تقدم الجانب اليابانى منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة .