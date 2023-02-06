شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد عربة التدريب المهنى المتنقلة بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، تفقد الوزير حسن شحاتة، لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، والمختصة بمهن الخياطة والتفصيل والسباكة والكهرباء، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من جولاته داخل محافظة البحر الأحمر، والتي شارك فيها على مدار الأيام الثلاثة، في مؤتمر عمالي عربي، ولقاءات وملتقيات عن السلامة والصحة المهنية، وفرص عمل للشباب منهم "ذوو همم"، وتسليم ماكينات خياطة لفتيات تفوقن في الدورات التدريبية التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتشجيعهن على إقامة فرص عمل، وكذلك وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة، وزيارة معرض "صنع في البحر الأحمر"، حيث أكد الوزير على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واضحة وصريحة ومحل تنفيذ.

وبحسب بيان صحفي، فإن زيارة وزير القوى العاملة اليوم لعربة التدريب المتنقلة بالغردقة، ويرافقه اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي، ووفد من قيادات "الوزارة والمديرية"، تأتي استكمالا وتأكيدا لسياسات "القوى العاملة" المتجهة نحو الدخول في ملف التدريب المهني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزا منتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، كما تؤكد على تطبيق حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أرض الواقع، لتوفير فرص عمل حقيقة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وضخ عمالة مدربة في العشرات من المنشآت الموجودة بتلك المحافظة التي يعمل بها 63 ألفا و621 عاملا، في 435 منشأة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان، أن الوزير، سلم المتدربات شهادات تقدير، خلال تفقده "العربة المتنقلة" التابعة للوزارة، واستمع إليهن، وخلال حديثهن مع الوزير، أكدن على تقديرهن وشكرهن للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتها للمرأة وتمكينها اقتصادية وتأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لها، ووجه الوزير شحاتة، مدير المديرية هارون عبدالعزيز بسرعة توفير فرص عمل للمتدربات ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة من خلال الآليات التي توفرها الدولة لذلك، خاصة داخل المحافظة.



تكريم خريجات وحدة التدريب المهني بالغردقة



عربة التدريب المهنى المتنقلة بالغردقة



وحدة التدريب المهني بالغردقة