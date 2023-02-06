شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكولا لإيجار دورين بمحطة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة السكة الحديد بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة، شمل توقيع عقد ايجار لدورين بمحطة سكك حديد دمنهور كمقر لفرع قضايا الدولة بدمنهور ثاني، كما تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية بينهما.

حضر توقيع البروتوكول المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة بمقر هيئة قضايا الدولة، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمحاسب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة للقطاع المالي و حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام والمستشار محمد فهمي نائب الرئيس الأمين العام المساعد لشؤون المقرات.

وفى السياق، تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.