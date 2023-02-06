شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم: ندرس إمكانية إجراء تعديل تشريعى لاعتماد مترجم لغة إشارة من المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس؛ ندوة مبادرات عام المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بقاعة الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بالتجمع الخامس.

حضر الندوة التي أدارتها رشا إرنست، المديرة الثقافية بالمجلس، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعبد الحميد كابش استشاري بمجال الإعاقة، وسهير عبد القادر مؤسس ومدير مؤسسة أولادنا السابق، والدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي كاريتاس مصر، وفريقي سفارة أسبانيا والمركز الثقافي للمجر بالقاهرة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة على أهمية المجتمع المدني، الذي يعكس احتياجات وصوت الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية مبادراته المختلفة التي تستهدف تدريبهم وتعليمهم.

أضافت خلال كلمتها بالندوة؛ أن المجلس حرص خلال عام 2022 الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا للمجتمع المدني، على إجراء لقاءات دورية مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لنقل أصواتهم للقيادة السياسية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

أوضحت؛ أن المجلس يتواصل مع الجهات المعنية لإعتماد مترجم الإشارة، ويدرس إمكانية إجراء تعديل تشريعي على قانونه ليكون جهة رسمية يخول إليها إعتماد مترجم لغة الإشارة.

ومن ناحية أخرى، قال عبد الحميد كابش استشاري بمجال الإعاقة؛ أنه لاحظ أن قضية الإعاقة ليس لها تاريخ، الأمر الذي دفعه لتأريخ هذه القضية الهامة، من خلال إنشاء مجموعات خاصة على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ودعوة كل مؤسسة وشخص شارك في تأهيل وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في وضع التشريعات والقوانين المختلفة الخاصة بهم ومراحله، ليشارك في وضع تاريخ لأحداث هذه القضية.

أضاف خلال كلمته بالندوة؛ أنه عقب ذلك تم تقسيم المشاركين لمجموعات فرعية، وكل مجموعة يتم من خلالها تجميع بيانات الشخص أو المؤسسة الراغبة ترغب في المشاركة في تأريخ قضية الإعاقة من خلال شهاداتهم في هذا الملف.

وعلى صعيد آخر، قالت سهير عبد القادر مديرة مؤسسة أولادنا السابقة؛ إن مؤسسة أولادنا راعت تنمية مواهب وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل معهم بشكل لائق، لإثبات أن ما يقدم لهم من خدمات هو جزء من حقوقهم وليس من باب الشفقة.

ومن جهتها قالت الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي كاريتاس مصر؛ إن المركز هو ذراع الإعاقة في جمعية كاريتاس مصر الذي تم افتتاحه عام 1986، ويعمل على تدريب كافة فئات الأسرة، ومسئولي وضع الخطط في المؤسسات المختلفة.

أوضحت خلال كلمتها في الندوة؛ أن المركز أطلق عدة مبادرات منها "نحو مدارس مرحبة بالإختلاف" التي قام المركز من خلالها بتدريب المدرسين والأطفال المزاملين للأطفال ذوي الإعاقة بشكل يعمل على دمجهم مع هؤلاء الأطفال، ويمكنهم من التعامل معهم، ويشجعهم على قبول الإختلاف.

أضافت؛ أن المركز أطلق أيضًا مبادرة الإكتشاف المبكر في قرى حياة كريمة "وعي - حياة كريمة" وتوعية الأمهات بضرورة الإكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية الدامجة للأطفال "شوفني أعرفني".

ومن جهتها، قالت رشا إرنست المديرة الثقافية بالمجلس؛ أن المجلس شارك بمبادرتين داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الأولى مختصة بإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم المختلفة المُصنعة بأيديهم داخل جناح المجلس، والثانية "معرض الكتاب بلغة الإشارة" التي تستهدف إتاحة ندوات وأحداث المعرض بلغة الإشارة من قبل 15 مترجم ومترجمة.

وخلال الندوة تم عرض فيديو من إنتاج مؤسسة "ويانا"، الذي يعكس واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري وكيف يتعامل الآخرين معهم.

وفي ختام الندوة قدمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس درع المجلس للدكتور عبد الحميد كابش، والدكتورة سهير عبد القادر، والدكتورة مادلين صبري، نظير جهودهم المبذولة في دعم قضايا الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم في جميع المجالات، وعقب ذلك تم تكريم 15 متطوع من مترجمي لغة الإشارة نظير جهودهم المبذولة في ترجمة ندوات وأحداث المعرض.