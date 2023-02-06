شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ تحسبا لموجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ومطروح والدقهلية للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى غلق ميناء العريش، لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، كما سقط عمود إنارة بمدينة بئر العبد فى شمال سيناء، ولم يؤثر على حركة السير، كما سقطت أمطار غزيرة على مدن بلطيم وبرج البرلس وبلطيم ومطوبس وفوة ودسوق بمحافظة كفر الشيخ.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظتى الدقهلية والبحيرة، وتقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر للتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.