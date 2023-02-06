شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية ماكينات الـATM لتيسير صرف المعاشات للمتخلفين عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى لفروع بنك ناصر الاجتماعي لتيسير صرف معاشات فبراير، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد، ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يحصل أصحاب المعاشات على الخدمات وصرف مستحقاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووفقا لقانون التأمينات يوجد صرف معاش استثنائي، يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش فضلا عن صرف معاش استثنائي للأشخاص الذين أدوا خدمات للدولة.

ووفقا لقانون التأمينات يمنح المعاش الاستثنائي لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائي لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائي، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

على جانب آخر يحصل الملايين من أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بصفة شهرية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأيضا المستحقين عن المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 10.7 ملايين صاحب معاش ومستحق ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك بعض الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.