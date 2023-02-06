شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال إصابة طفلك بالمتحور الجديد لكورونا؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب اتباع سلسلة من الإرشادات الصحية عند إصابة الأطفال بفيروس كورونا خاصة المتحور الجديد للفيروس، أولها هو اتباع نفس الطرق التى يتم التعامل بها مع الكبار والإسراع فى استشارة الطبيب المتخصص.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ينبغى التأكد من أن الأعراض تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا بالتحديد مع القيام بالعزل المنزلى والالتزام بالأدوية والتغذية الصحية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة لباقى أفراد الأسرة.

وأكدت الوزارة، أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، وما تزال اللقاحات هى خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا، وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس، كما يجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاته التنشيطية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "إذا سنحت الفرصة لأى فيروس فإنه يتكاثر ويصنع نسخا من نفسه فتتغير تركيبته الوراثية أحيانا وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا، ويعرف ذلك بالطفرة الجينية، وكلما أصبح أكثر انتشارا زاد تكاثره ولا تؤدى هذه التغيرات إلى تغيرات جوهرية للفيروس فى عدواه أو التسبب فى مرض الشخص".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالة المتحور أوميكرون ويستطيع المتحور الجديد أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات" وتابع : تم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلا للمتحور الجديد فى 38 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا الشمالية والدانمارك .