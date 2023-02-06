شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السورية: هزة أرضية جديدة فى دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظات دمشق واللاذقية وعدد من المدن السورية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين في مناطق متفرقة باللاذقية.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

كما شعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، سكان في سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق وبعض المحافظات المصرية.