شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الأمريكى: زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الأمريكي، عن وقوع زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغت 912 شخصاً، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين.

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أحمد ضميرية معاون وزير الصحة قوله إن عدد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، ارتفع إلى 326 وفاة و1042 إصابة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد الاثنين، "يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939."

وأشار إلى أن عدد البنايات التي انهارت جراء الزلزال بلغت ألفين و470 بناية.