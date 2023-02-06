شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء فى وادى الحيتان بطول 34 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه تم إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء بطول 34 كم فى منطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وأنه يعتمد إنشاؤه على طريقة جديدة لإعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة، كما تم تمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية، التي تهتم بالحد من الانبعاث الحرارية، وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعي للتربة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه تم إقامة موقع تراث طبيعي عالمي ورفع كفاءة مدق وادي الحيتان، ضمن خطة وزارة البيئة المتكاملة لدعم منظومة المحميات الطبيعية من خلال عدد من المحاور، بينها استكمال أعمال تطوير المرافق والبنية التحتية بالمحميات الطبيعة، وكذلك إزالة التعديات على أراضي المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي، باعتباره الشاهد على التغيرات المناخية عبر السنوات، إضافة إلى تحسين منظومة الحفاظ على الموارد، نظرا لما تواجهه بعض المحميات الطبيعية لعدد من التحديات البيئية البشرية والطبيعية، ومنها التغيرات المناخية والأحداث المتطرفة، مثل إشعال الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والسيول والفيضانات وغيرهم من الظواهر الطبيعية، حيث ترتبط قصة وادي الحيتان بالتغيرات التي حدثت قبل وأثناء وبعد تكون الصخور منذ 40 مليون سنة، حيث حدثت عمليتان جيولوجيتان غيّرتا وجه الأرض، فالعملية الأولى أرست الشكل القديم للأرض، أما الثانية فأوضحت التغيرات التي طرأت بصورة مستمرة.

جدير بالذكر أن وادي الحيتان يقع داخل محمية وادي الريان، التى تصل مساحة إلى حوالى 1759 كيلومتراً بمحافظة الفيوم، أى على بعد مايقرب من 150 كيلومتر من القاهرة، والتى أعلنت كمحمية طبيعية عقب العثور على 10 هياكل كاملة للحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، وكانت جزء من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا، كما أنه تم تصنيفها كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان خلال عام 2005م.