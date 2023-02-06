شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 600 قتيل فى زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظ سكان دمشق وأنقرة، صباح اليوم الإثنين، على كارثة وصفت بالأسوأ منذ عام 1999، البداية كانت في تركيا حيث ضربها زلزال قوي، وقدّر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل قوته بـ7.7 درجة على مقياس ريختر، فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمقه بلغ 10 كيلومترات.