شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم ب 7.5 جنيه.
-البطاطس بـ 7.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ8.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.
-البسلة بـ20 جنيها.
-الكوسة بـ10 جنيهات.
-الجزر بـ 8.5 جنيه.
-الخيار بـ 10جنيهات.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفاصوليا بـ12 جنيها.
-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 10.5 جنيه.
-الفلفل الألوان بـ 24 جنيها.
-الليمون بـ 11.5 جنيه.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 15جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
-الفراولة 15 جنيها.
-يوسفى 10جنيهات.
-الرمان بـ10 جنيهات.