شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى مسئول شئون القرآن بالبحيرة ويوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالعزاء لأسرة الشيخ مسعد عبد السيد جاب الله فرج، مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف البحيرة المتوفى اليوم، إثر حادث أليم قبيل وصوله مقر عمله اليوم، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف (50) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناء على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة الشيخ أثناء توجهه إلى عمله اليوم، وأنه كان متفانيًا في عمله مخلصًا له.