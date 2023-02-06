الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لدور اتحاد الصحفيين العرب

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأعمال الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، والدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الصحافة والقارئ العربي.

وكتبت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لدور الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب.

وأشارت (الأنباء) نقلا عن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخرا، وأن الرئيس أكد أن الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحفي على النحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدا أن الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب.