شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تلقينا 85 ألف شكوى فى 2022 على المنظومة الحكومية ونسبة الإنجاز 99% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حرصه الدائم على سرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المواطنين سواء عبر المكتب الخارجى للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر موقع الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير أن مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بلغ منذ بدايتها وحتى الآن 99% مما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الرد على الشكاوي المقدمة من المواطنين ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها والاستفادة من التغذية العكسية لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة مما يؤدي الى رفع معدلات رضاء المواطنين.
وقد بلغ عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة فى الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 عدد 85341 شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكوى 11 يوما، مع الوضع فى الاعتبار أن عام 2022 تحملت الإدارة العامة لخدمة المواطنين ضغوطا إضافيه سواء على المنظومة الحكومية الموحدة أو مكتب خدمة المواطنين الخارجى وذلك لعدة متغيرات منها منحة رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعديلات بطاقات القصر، وبطاقات العدالة الاجتماعية، سواء مرتبات حكومية مرتفعة أو امتلاك سيارات بالإضافة إلى البدء فى إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا فى أواخر عام 2022.
وكانت معظم الردود على الشكاوى ايجابية نظراً للتفاعل المستمر بين الوزارة وبين المديريات ولصدور قرارات وزارية بشأن الخبز والسلع الإستراتيجية، كما تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.
محمد يوسف
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