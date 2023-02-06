شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المسطحات المائية تخلق أجواء آمنة للرحلات البحرية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية، خلال هذه الأيام، لتأمين زائرين شرم الشيخ "مدينة السلام"، التي يقصدها الضيوف خلال هذه الأيام، للاستمتاع بالأجواء الساحرة بها، والرحلات التي يتم تنظيمها سواء البحرية أو "السفاري"، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويكثف رجال المسطحات المائية بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مساعد وزير الداخلية، من تواجدهم بمحيط المجاري المائية لتأمين الضيوف والأشخاص الذين يستمتعون بالبحر.

ويحرص رجال المسطحات المائية بقيادة اللواء معمر يونس، على تأمين الرحلات البحرية، وخلق أجواء آمنة للضيوف للاستمتاع بأجواء شرم الشيخ الدافئة لحدا ما نهارًا.

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شنت حملة تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي "القليوبية - الدقهلية"، أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية") بمحافظة الدقهلية عن ضبط (2 مخزن – مصنع – شركة "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (166 طن منتح نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية – 48 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر .

وفى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") بمحافظة القليوبية أمكن ضبط (4 مصانع "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (47,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية – "7,7 طن - 671000 عبوة" مواد خام ومنتج نهائي لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات استثمارية ووهمية – "2 طن – 5000 زجاجة" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لزجاجات بلاستيكية تستخدم فى تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول) .