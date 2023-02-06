شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الحركة الملاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد تحسن الاحوال الجوية، واستقرار الرياح.

كما أكدت الهيئة أنه تم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامه والخاص.