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اعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الحركة الملاحية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد تحسن الاحوال الجوية، واستقرار الرياح.

 

كما أكدت الهيئة أنه تم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامه والخاص.

 

وكانت قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الإثنين، إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

 

وأوضحت الهيئة - وفقا لبيان - أن مدينة نويبع شهدت هبوب رياح غربية سرعتها تصل إلى أكثر من 15 كيلومترًا فى الساعة وارتفعت الأمواج لأكثر من مترين، والرطوبة تزيد عن 60%، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

وشدد المهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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