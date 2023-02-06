شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة والان مع تفاصيل الخبر

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،"إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية. وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30 .18 كم.

القاهرة - سامية سيد - دعاء الزلزال.. والهزات الأرضية، هناك عدد من الأدعية التي يستحب ترديدها وقت حدوث الزلازل.. وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنطقة التى حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هى تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.

دعاء الزلازل .. أو الهزات الأرضية لم يرد بها في السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل ، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو:"اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

دعاء الزلازل

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".