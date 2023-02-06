شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية لـ"إكسترا نيوز": زلزال تركيا الأكبر فى المنطقة منذ عام 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حدث في الساعة 3.17 دقيقة بتوقيت القاهرة وقوته 7.7 على مقياس ريختر، متابعا: "شعر به جميع المواطنين في منطقة الشرق الأوسط لأنه أكبر زلزال يحدث في المنطقة منذ عام 1990".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز": "تركيا وسوريا أكثر المتضررين من هذا الزلزال نتيجة وقوعه على تقاطع لأكثر من فالق جيولوجي وفالق رئيسي في شرق الأناضول وشمال البحر المبيت، متابعا: "في الساعات الأولي من الزلزال كان هناك أكثر من 20 تابعا بقوة كبيرة".

وتابع الدكتور جاد القاضي: "شعر به المواطنون فى الأراضى المصرية.. ولا يوجد أي إصابات أو خسائر.. نسأل السلامة للجميع.. وكان هناك إشارة وإنذار بموجات تسونامى تم إلغاء الإنذار".

وكان نائب الرئيس التركي، قد أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال نائب الرئيس التركي إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وأوضح أنه تم تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.

وقال إنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال.