محافظ شمال سيناء: لا خسائر بالمحافظة نتيجة زلزال تركيا

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لا توجد أية خسائر فى الممتلكات أو إصابات أو وفيات نتيجة الزلزال الذى ضرب جنوب تركيا.

وأضاف المحافظ فى بيان صحفى أعلنه اليوم، أنه تم تسجيل هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال مدينة رفح المصرية بحسب ما أعلنه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى مصر، لافتا إلى أن الهزة الأرضية وقعت فى الساعة 3:17 صباحا بالتوقيت المحلى، بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر، حيث كانت الهزة الأرضية كانت على عمق 18.30 كيلومترا.

وأشار المحافظ إلى أنه اعطى توجيهاته لرؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات المعنية بمتابعة الموقف لحظة بلحظة واخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بأية مستجدات.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب كلا من تركيا وسوريا وعدد من دول منطقة شرق البحر المتوسط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

زلزال تركيا

وكان زلزال بلغت قوته 7.9 درجة ضرب جنوب تركيا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان مصر وسوريا ولبنان والعراق واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى فى تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المبانى وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا عبرت فيه عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذى أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.