شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوى العام.. استعلم عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت المدارس الثانوى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت المدارس أنه يمكن للطلاب الاستعلام والحصول على النتيجة من داخل المدرسة بالدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إرسال نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، موضحة أنه يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية.

وأعلنت المديريات التعليمية، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن النتائج تعلن بالمدارس مع إمكانية توفيرها على مواقع المدارس لإطلاع الطلاب عليها.

وأكدت الوزارة، أن الأسبوع الحالى، ستعلن فيه كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام والشهادة الإعدادية، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 11 فبراير الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.